Zur großen Freude der Ehrenamtlichen des Kulturbahnhofes Hiltrup und des Vorstandes der Stadtteiloffensive Hiltrup , die den Kulturbahnhof betreibt, hat Oberbürgermeister Markus Lewe die Übernahme der Schirmherrschaft erklärt.

„Dies ist für uns eine besondere Auszeichnung und Würdigung unserer Arbeit, die gerade in diesen schwierigen Zeiten für Kulturbetriebe besonders wichtig ist und uns sehr gut tut“, erklärt Jan Kaven, Vorsitzender der Stadtteiloffensive. „Wir freuen uns, dass Markus Lewe uns sein Vertrauen schenkt und uns als Schirmherr zur Seite steht.“

Im Sommer hatte Günter Zimmermann aus dem Team des Kulturbahnhofes den Oberbürgermeister gefragt, ob er sich vorstellen könne, sich als Schirmherr für den Kulturbahnhof in Hiltrup einzusetzen. Nach einem ersten spontanen positiven Signal kam im November die Antwort des Oberbürgermeisters per Brief.

In diesem kündigte Lewe an, die Schirmherrschaft für den Kulturbahnhof übernehmen zu wollen und lobte die Arbeit der Ehrenamtlichen: „Der Kulturbahnhof Hiltrup ist ein heller Stern am Kulturhimmel unserer Stadt. Zugleich ist der Kulturbahnhof ein Musterbeispiel für großartiges bürgerschaftliches Engagement, denn seine wunderbare Strahlkraft verdankt er einem Team vorbildlich ehrenamtlich aktiver Bürgerinnen und Bürger. Ich hoffe sehr, dass der Kulturbahnhof Hiltrup die schwere Zeit, in der wir uns gerade befinden und die in besonderem Maße auch die Kultur trifft, gut übersteht und ich freue mich auf hoffentlich bald wieder stattfindende herausragende kulturelle Ereignisse und Erlebnisse im einzigartigen Kulturbahnhof Hiltrup.“