Am vergangenen Wochenende bot der NABU-Münsterland eine Rallye über den barrierefreien Naturlehrpfad auf Haus Heidhorn an. Am Sonntag (6. Dezember) folgt bereits die nächste Aktion.

Bereits beim Aufbau der Rallye standen die Familien Schlange, um sich bei Anna Freude-Waltermann und Anuschka Tecker vom Nabu-Münsterland ihren Rallyebogen abzuholen, schreibt der Nabu .

Meist machten sich Geschwister gemeinsam auf den Weg und bekamen hier und da ein wenig Hilfe von ihren Eltern. An den acht Stationen der Rallye mussten Fragen rund um Natur und Nachhaltigkeit beantwortet werden. Einige davon konnte jeder richtig beantworten, wie etwa: „Welcher Frosch wird blau, wenn er verliebt ist?“ (Moorfrosch) oder „Warum sind Moore wichtige Klimaschützer?“ (Sie speichern große Mengen CO).

Es gab aber auch einige kniffelige Aufgaben. Gegen die Kälte hatten sich Kinder und Erwachsene warm eingepackt und die Wintersonne sorgte allseits für gute Laune. Über die barrierefreie Wegstrecke freute sich nicht nur der ein oder andere Besucher im Rollstuhl, sondern auch Eltern, die mit Kinderwagen unterwegs waren.

Am Ende des Tages hatten 50 Kinder, Eltern und weitere Naturinteressierte teilgenommen. An dem Aktionsstand konnten Besucher auch ihre Unterschrift für die Volksinitiative Artenvielfalt NRW abgeben. Angeführt von den Landesverbänden des Nabu, BUND und LNU werden derzeit in ganz Nordrhein-Westfalen Unterschriften gesammelt, um den Artenschwund in NRW zu stoppen und Lebensräume besser zu schützen. Weitere Infos auf www.artenvielfalt-nrw.de.

Der Aktionsstand auf dem Picknickplatz von Haus Heidhorn ist auch am Sonntag (6. Dezember), ab 13.30 Uhr wieder besetzt, sofern das Wetter mitspielt.