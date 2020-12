2020 gibt es bei BASF Coatings etwas zu feiern: die Marke Glasurit unterstützt in diesem Jahr die Kinderkrebshilfe Münster seit genau zwei Jahrzehnten mit einer Spende zur Weihnachtszeit. Jan Schneider, 1. Vorsitzende des Vereins, nahm den symbolischen Scheck über 5000 Euro Euro jetzt von Werkleiter Wolfram Schier und Tobias Brefeld, Leiter Autoreparaturlack Deutschland, bei BASF in Hiltrup entgegen. „Uns liegt es sehr am Herzen, mit unserer Spende die wichtige Arbeit des Teams der Kinderkrebshilfe zu fördern und wertzuschätzen. Ihr unermüdlicher Einsatz für erkrankte Kinder und ihre Familien ist bemerkenswert“, betont Werkleiter Schier.