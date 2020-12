Früh am Morgen klingelt das Telefon bei Rüdiger Mende , verantwortlich für die Adventssterne der Stadtteiloffensive Hiltrup : „Wir haben Mitteilungen von Bürgern aus Hiltrup-Ost und Mitte. Drei Sterne leuchten nicht, einer hängt windschief!“

Zeitgleich leuchten die Handys der Ehrenamtlichen des Sterneprojekts auf. Die eigens eingerichtete Whats­App-Gruppe meldet sich: „Sterne-Alarm! Wer kann helfen? Ersatzmaterial? Welche Werkzeuge?“ Am selben Abend rückt die Einsatztruppe mit Pritschenwagen und Leiter aus, doch schnell wird klar: Mit Bordmitteln sind die Probleme nicht zu lösen – wir brauchen schweres Gerät. Wer kann spontan helfen? Mit dem Unternehmen Mathias Keßeler Baum- und Strauchpflege aus Münster findet sich ein tatkräftiger Unterstützer. Der Inhaber und ein Mitarbeiter rücken mit einem Hubwagen an. „35 Meter Höhe schaffen wir mit dem Gerät, da sollten die Sterne kein Problem sein“, so Keßeler.

Nach kurzer Zeit leuchten alle Sterne wieder und auch der schiefe Stern auf der Kanalbrücke hängt wieder gerade. Mende bedankt sich bei den Helfern: „Dank Euch leuchten alle Sterne an den Weihnachtstagen!“