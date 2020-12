Die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung um Weihnachten und den Jahreswechsel herum sind in diesem Jahr sehr eingeschränkt. Die Stadtteiloffensive Hiltrup und Stadtteilmanagerin Daniela Ulbrich haben sich daher etwas einfallen lassen, um den großen und kleinen Bürgern Hiltrups in Zeiten des Lockdowns ein nettes Programm an der frischen Luft zu bieten, das unter Einhaltung der geltenden Infektionsschutzregeln durchführbar ist.

Das Stadtteilquiz to go führt die Teilnehmer in zwei bis 2,5 Stunden auf einem abwechslungsreichen Spaziergang von Hiltrup West nach Hiltrup Ost. Die Fragen sind so konzipiert, dass sie auch von Kindern beantwortet werden können. Die Orte, die zur Beantwortung der insgesamt 30 Fragen aufzusuchen sind, ergeben sich aus den Fragestellungen.

Vertreten sind sowohl historische Orte, wie die alte Clemens-Kirche und das Hiltruper Museum, als auch aktuelle Themen wie das Loop-Taxi oder die Alltagsmenschen. Als Anreiz zum Mitmachen winken 50 attraktive Preise, die unter allen Teilnehmern verlost werden. Die Preise sind Sach- und Geldspenden überwiegend vom Hiltruper Einzelhandel.

Freuen dürfen sich die Gewinner unter anderem auf eine Sonnenbrille von Optik Nühlen sowie Einkaufsgutscheine von Blumen Dahlmann, Schuhhaus Berger und weiteren Hiltruper Geschäften. Für Gaumenfreuden sorgen Geschenke und Gutscheine vom SuperbioMarkt, von Jacques Weindepot und dem Eiscafé Martini. Die Teilnahme ist ab dem 23. Dezember online unter quiz.muenster-hiltrup.de möglich. Dort steht der vierseitige Quizbogen auch zum Download bereit.

Weiterhin werden die Bögen zum Quizstart vor Weihnachten in den drei Offenen Bücherschränken in Hiltrup West, Mitte und Ost ausliegen und auf diese Weise kontaktlos verteilt. Teilnahmeberechtigt ist jeder ab 14 Jahren, jüngere Teilnehmer können selbstverständlich über einen Erziehungsberechtigten teilnehmen.

Das Quiz endet am 10. Januar 2021, bis dahin steht die Online-Version zur Verfügung. Wer den Quizbogen bevorzugt, kann diesen zum genannten Termin per E-Mail an quiz-to-go@muenster-hiltrup.de schicken oder in den Briefkasten des Infopunkts oder der Stadtteilbücherei einwerfen. Die Gewinner werden innerhalb einer Woche per Zufallsprinzip ausgelost und per E-Mail oder telefonisch benachrichtigt. Die Stadtteiloffensive Hiltrup, die das Quiz mit viel ehrenamtlichem Engagement gemeinsam mit der Stadtteilmanagerin organisiert hat, hofft auf eine rege Beteiligung.