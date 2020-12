Strahlende Gesichter bei den jungen Tänzerinnen der Hiltruper Juniortanzcompany Flics: Alle 29 Tänzerinnen erhielten jetzt einen vorweihnachtlichen Gruß ihrer Vereinsvorsitzenden Sandra Landwehr bis an die Haustür: Einen Sportbeutel, Weihnachtsgrüße, Weihnachtsleckereien, Bewegungstippsund einen Einkaufsgutschein für den örtlichen Ballettladen.

Damitbeteiligte sich der Flics e. V. auch an der landesweiten Aktion „Trotzdem Sport“ des Landessportbundes NRW. Seit dem zweiten Lockdown Anfang Oktober steht auch der Trainings- und Probenbetrieb für die Juniortanzcompany still, die sich bis dahin mit bis zu sechs Trainingseinheiten auf die für Februar geplante Premiere der nächsten großen, Aufführung, des Stückes „Dornröschen“ vorbereiteten.

Geplant sind nach der Premiere im Konzerttheater Coesfeld weitere Aufführungen unter anderem in der Stadthalle Hiltrup. „Aufgrund der Corona-Krise wird sich unser Zeitplan wohl nicht halten lassen, aber das Stück werden wir in jedem Fall auf die Bühne bringen, sobald das für alle Beteiligten wieder vertretbar ist“, kündigt Sandra Landwehr an.

Die Rundtour bis an die Haustüren der 29 Tänzerinnen in Hiltrup, Berg Fidel, Wolbeck, Gremmendorf, Albersloh, Rinkerode und Senden sorgte jedenfalls für reichlich Motiviation: Alle Tüten wurden von der ältesten Tänzerin Emma Schmitz (14 Jahre) überbracht, die im neuen Stück das Dornröschenspielen wird. Denn trotz Lockdown ist und bleibt die große Aufführung das große Ziel aller Tänzerinnen.

Das gesamte Bühnenbild, Kostümen und Dekoration sind bereits vorbereite. „Hier hatten wir ganz tolle Unterstützung von Siggi Spiegelburg und dem münsterischen Coppenrath-Verlag, die uns viele märchenhafte Möbel für die Kulissen kostenfrei zur Verfügung gestellt haben“, sagt Sandra Landwehr. Jetzt gilt es nur noch, das Corona-Virus zu vertreiben und die Tänzerinnen wieder aus dem Dornröschen-Schlaf zu befreien.