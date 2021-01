Münster-Hiltrup -

Aus der katholischen Partnergemeinde St. Martyrs of Uganda in Sirigu (Nordghana) erreichte die Gemeinde St. Clemens ein Neujahrsgruß mit einem Dank an alle Menschen in Hiltrup und Amelsbüren, die im vergangenen Jahr trotz der Pandemie die Projekte und Belange vor Ort so großzügig unterstützt haben.