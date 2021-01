Ab sofort können in der Stadtteilbücherei bis zu sechs Medien vorbestellt werden, die der Online-Katalog als „verfügbar“ anzeigt. Die Bestellung sollte in das auf der Homepage „www.stadtteilbuecherei-Hiltrup.de“ abrufbare Formular eingetragen und von dort an die Bücherei abgeschickt werden. Die Medien können dann jeweils am folgenden Montag, Mittwoch und Freitag von 16 bis 17 Uhr an der Stadtteilbücherei abgeholt werden. Die erste Ausgabe findet am Mittwoch (27. Januar) statt. Sie erfolgt möglichst kontaktlos über ein Fenster am Wintergarten der Stadtteilbücherei. Die Medien werden in einer Bücherei-Leihtasche herausgegeben. Das Büchereiteam bittet darum, stets ausreichenden Abstand einzuhalten. Eine Rücknahme von Medien ist derzeit nicht möglich. Alle ausgeliehenen Medien werden bis auf weiteres kostenfrei automatisch verlängert.