Wer einen Traktor hat, ist König

So überrascht es nicht, dass es am Sonntagmorgen neben den Räumfahrzeugen vor allem Pflegedienste waren, die auf den Straßen zu sehen waren. „Das war schon sehr herausfordernd“, erzählt Oliver Schmidt , der in Hiltrup einen privaten Pflegedienst führt und von Hiltrup nach Gremmendorf und Mecklenbeck und Albachten unterwegs war. Zwischendurch blieb er zwei Mal im Schnee stecken. Doch es gibt immer Leute, die dann helfen, sagt Schmidt. Ein Schneeschieber an Bord ist dann Gold wert. Am Ende eines langen Tages wusste er, wofür er diesen Einsatz gezeigt hat.

Mit den Tücken der Schneeverwehungen hatten auch diejenigen zu kämpfen, die glauben, eine Schneefräse würde den Griff zur Schaufel ersparen. Weit kamen sie damit nicht. Viel zu tun hatten Firmen, die sich normalerweise auf Hausmeisterdienste oder auf Gartenpflege spezialisiert haben. Auch sie nahmen den Kampf gegen die Schneemassen auf, bevorzugt in den Zufahrten zu den Tiefgaragen. Die Könige dieser Tage sind die Besitzer von Traktoren und Schleppern. Sie kommen überall hin.

Schneebilder aus Hiltrup 1/10 Ein Fahrrad versinkt im Schnee: Gesehen von unserer Leserin Kerstin Ahlers am E-Center an der Meesenstiege. Foto: Kerstin Ahlers

Die Einzelhändler an der Marktallee räumen Schnee. Foto: Grottendieck

Die Eingangstür der St.-Clemens-Kirche ist zugeweht. Foto: Grottendieck

Ein neues Kirchenfenster der Kirche St. Clemens im Schnee. Foto: Grottendieck

Schneemassen ragen über das Hausdach. Foto: Grottendieck

Eine Sitzbank im Schneesturm. Foto: Grottendieck

Von der Fahrbahn abgekommen: Ein Taxi kämpft sich durch das Winterunwetter. Foto: Grottendieck

Die Marktallee im Schnee. Foto: Grottendieck

Räumfahrzeug an der Hansestraße. Foto: Grottendieck

Unser Leser Ingo Füchtenbusch hat dieses Foto von einem Auto in Hiltrup gemacht. Foto: Ingo Füchtenbusch

Sorgenkinder sind seit spätestens dem Heiligabend des Jahres 2010 die großen Hallen. Unter der schweren Schneelast stürzte damals die alte 08-Sporthalle an der Manfred-von-Richthofen-Straße ein. Doch seitdem beobachtet die Stadt Münster die Dächer ihrer 183 Hallen ganz genau, darunter die der Stadthalle Hiltrup und der Sporthalle an der Marienschule in Hiltrup-Ost.

Wie ist der aktuelle Stand? Die Stadt Münster hat nachgerüstet. Fachstellenleiter Roland Schniedenharn vom Amt für Immobilienmanagement ist trotzdem aufmerksam. „Wir behalten die Flachdächer im Auge, auf denen sich jetzt Schneeverwehungen bilden.“ Wenn sich an einigen wenigen Stellen auf einem Dach extrem viel Schnee anhäuft, könne das schlimmer sein, als wenn sich sehr viel mehr Schnee gleichmäßig verteilt.