Einige Anwohner haben nach eigener Aussage bei der Stadt Münster vorsorglich Widerspruch eingereicht und kündigen rechtlichen Mittel an, sollte das Bauvorhaben tatsächlich eine Genehmigung erhalten. Das Bauordnungsamt hatte derweil in der vergangenen Sitzung der Bezirksvertretung klar gestellt, dass die Politik in dieser Angelegenheit nur wenig Einfluss nehmen kann. Das Vorhaben werde nach geltenden Vorschriften und Bebauungsplänen geprüft – muss aber nicht zur Abstimmung vorgelegt werden. Die Hiltruper SPD hat dem Bauvorhaben dennoch den Kampf angesagt.