Münster-Hiltrup -

Das Amt für Mobilität und Tiefbau erneuert die Nebenanlagen an der Westfalenstraße in Höhe der Hansestraße. Am Montag und Dienstag (1. und 2. März) werden in der Abfahrt von der Westfalenstraße zur Hansestraße / Glasuritstraße vorbereitende Arbeiten für Baumpflanzungen durchgeführt. Hierfür muss die Abfahrt gesperrt werden.