Bürgerinitiative distanziert sich von Gewalt

In der Sache, also zum Stand des Genehmigungsverfahren, gibt es noch keine Neuigkeiten. Aber der Ton der Auseinandersetzungen ändert sich. Es bleibt nicht mehr allein bei Worten. An der Hofstelle am Rande der Hohen Ward sollen nach Angaben mehrerer Quellen von Unbekannten Fensterscheiben eingeworfen sein.

Die Familie des Landwirtes wollte sich nicht öffentlich äußern. Die Bürgerinitiative Emmerbach sieht sich dazu gezwungen, sich „unmissverständlich von allen Akten der Gewalt zu distanzieren“. In einem Schreiben der Bürgerinitiative heißt es, „dass wir uns auf einen absolut gewaltfreien Protest auf der Basis von Recht und Gesetz beschränken, um den Bau des geplanten Betriebes zu unterbinden“.

Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband

Zu Wort gemeldet hat sich der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband . Die Kreisverbandsvorsitzende Susanne Schulze Bockeloh und Kreislandwirt Heinz-Georg Hartmann beklagen in einem dreiseitigen Schreiben mangelnde „Wertschätzung für den Einsatz der Landwirte in Münster sowie konkret der betroffenen Landwirtsfamilie“. Der Hiltruper Landwirt werde geradezu einem „Spießrutenlauf“ ausgesetzt, heißt es.

Zwar sei in Münster „die Regionalität von Lebensmitteln ein geschätztes Gut“, es fehle jedoch „ein angemessener, respektvoller Umgang mit dem wichtigen Anliegen, einem jungen Landwirt eine Nutztierhaltung mit Tierwohl“ zu ermöglichen.

Öffentlicher Druck

Mit „viel Getöse“ werde öffentlich Druck aufgebaut, um die Verwaltung davon abzuhalten, zu einer sachgemäßen Beurteilung zu kommen. Die Verwaltung werde dazu aufgerufen, „alles dafür zu tun, ein Bauvorhaben zu verhindern“. Ausgesprochen verärgert zeigen sich die Vertreter der Landwirtschaft in Münster über einen offenen Brief des Nabu, dem sie ausdrücklich widersprechen. Die Landwirte sehen sich darin „als Brunnenvergifter und Klimakiller angeklagt“, wie es heißt.

Es sei auch nicht hinnehmbar, dass in der Online-Petition von Grünen und SPD mit Falschaussagen und Visualisierungen ein Bild von einem Bauprojekt gezeichnet werde, das so nicht existiere: „Weder sieht der Stall so aus wie ... visualisiert, noch steht er in einem Schutzgebiet, das seine Errichtung untersagen würde.“

„Keine Reaktion der Grünen“

Den Vertretern der Grünen halten die Landwirte zudem vor, auf ein Angebot zu einer Besichtigung eines Stall erst gar nicht reagiert zu haben. Vertreter von SPD und CDU hatten nach Informationen unserer Zeitung von diesem Angebot Gebrauch gemacht.

Tief sitzt die Enttäuschung darüber, wie in der Sitzung der Bezirksvertretung Hiltrup mit diesem Thema umgegangen wurde. Wie berichtet, hatte der Bezirksbürgermeister als Sitzungsleiter eine Information zu dem Bauvorhaben im öffentlichen Sitzungsteil nicht zugelassen. Der Landwirt sei zur Sitzung der Bezirksvertretung „nicht nur nicht eingeladen, sondern gleich abgewiesen“ worden, beklagen Schulze Bockeloh und Hartmann. „Das entspricht weder unserem demokratischen Verständnis noch einem integren Umgang miteinander.“