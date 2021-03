Der Kinder- und Jugendcircus Alfredo hat jetzt ein Artistik-Zentrum

Münster-Hiltrup -

Zwei Masten aus Metall ragen nackt in den Himmel hinter Roccos Soccer-Arena. Stahlseile halten sie in Position, dazwischen liegen Planen mit vielen Falten. So entsteht der Kern eines Artistik-Zentrums. Dahinter steckt der Kinder- und Jugendcircus Alfredo.