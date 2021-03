Hinaus in den Frühling!

Münster-Hiltrup -

Das Seniorenforum der Gemeindediakonie startet eine Mitmach-Aktion: „Schicken Sie uns ihre Fotos, Texte oder Bilder zum Frühlingserwachen. Damit wollen wir nicht nur Senioren in Bewegung setzen. Sich zu Fuß in der Natur zu bewegen, alleine oder in Begleitung ist gesund.“