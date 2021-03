Während Bund und Länder noch über das weitere Vorgehen in der Pandemie streiten, hat der Infopunkt Hiltrup an der Marktallee bereits seine Entscheidung getroffen. Er hat überraschend seit Montag geschlossen. Hintergrund sind die weiter steigenden Corona-Fallzahlen und die Tatsache, dass fast alle Ehrenamtlichen zur Altersrisikogruppe gehören. Es war ein nur kurzes Intermezzo: Am 8. März hatte der Infopunkt erstmals nach dem Winterlockdown wieder geöffnet. Nach nur 21 Tagen schließt das ehrenamtliche Team wieder, diesmal freiwillig.