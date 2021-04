Alle Termine am Karsamstag ausgebucht

Münster-Hiltrup -

Hiltruper und Amelsbürener Haus- und Kinderärzte haben sich zusammengeschlossen und in nur wenigen Tagen ein zweites Testzentrum in Hiltrup aus dem Boden gestampft. Gerade rechtzeitig zum Osterfest konnte das Testzentrum an der Marktallee 88 eröffnen. Der Ansturm war enorm.