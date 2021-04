„Wieder einmal missbraucht Herr Stein sein Amt für parteipolitische Zwecke.“ Es ist ein starker Vorwurf, den der Vorsitzende der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Hiltrup, Martin Schulze-Werner, formuliert. Der Bezirksbürgermeister wiegelt ab: Nach seiner Auffassung fühle sich der CDU-Fraktionsvorsitzende lediglich „übergangen“, weil er am Montag zu einem Gespräch in kleiner Runde zum umstrittenen Schweinemaststall am Rande der Hohen Ward nicht eingeladen war. Wilfried Stein ging es nach eigenen Angaben darum, die Initiatoren der Online-Petition – also SPD und Grüne – sowie Vertreter der Landwirtschaft, darunter die Investorenfamilie, zu einem gemeinsamen Gespräch zusammen zu bringen. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wurde die Zahl der Teilnehmer auf zehn festgelegt.