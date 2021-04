Von den mehr als 6000 Unterzeichnern einer Online-Petition gegen einen geplanten Schweinemaststall am Rande der Hohen Ward in Hiltrup-Ost haben zahlreiche Nutzer auch Kommentare verfasst. Malene Bröckers, Mitglied der Grünen-Fraktion in der Bezirksvertretung Hiltrup, hat sie ausgewertet und die Begriffe, die am häufigsten genannt wurden, grafisch ansprechend in Form eines Baumes dargestellt.