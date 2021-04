Ohne Test keine Teilnahme am Präsenzunterricht. An den Schulen gelten seit Montag knallharte Regelungen. Zweimal in der Woche sollen die Schulen Testungen ermöglichen. Wie lautet die Zwischenbilanz nach dem ersten Tag? Die gute Nachricht vorweg: An den beiden Hiltruper Gymnasien sowie im Schulzentrum Wolbeck hat es ausschließlich negative Testungen geben. Kein Corona. Allerdings gab es teilweise logistische Probleme mit der Organisation der notwendigen Testungen. Die Lieferungen ließen auf sich warten – zumindest an den Hiltruper Gymnasien.