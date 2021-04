Bürgerbüro schließt kurzfristig

Ohne Test keine Teilnahme am Präsenzunterricht. An den Schulen gelten seit Montag knallharte Regelungen. Zweimal in der Woche sollen die Schulen Testungen ermöglichen. Wie lautet die Zwischenbilanz nach dem ersten Tag? Die gute Nachricht vorweg: An den beiden Hiltruper Gymnasien sowie im Schulzentrum Wolbeck hat es ausschließlich negative Testungen geben. Kein Corona. Allerdings gab es teilweise logistische Probleme mit der Organisation der notwendigen Testungen. Die Lieferungen ließen auf sich warten – zumindest an den Hiltruper Gymnasien.

Verspätete Lieferungen in Hiltrup

Das Kant-Gymnasium durfte sich glücklich schätzen, dass die Schüler der Qualifikationsstufe – also der Q2 und der Q1 – mit den noch vor den Osterferien gelieferten Schnelltests getestet werden konnten. „Die neuen Schnelltests sind noch immer nicht geliefert, aber zumindest vom Logistikunternehmen angekündigt worden“, teilte Schulleiterin Barbara Schönfest am Mittag mit.

KvG-Schulleiter Dr. Heinrich Zopes freute sich über ein verspätetes Osterei. Am Montagmorgen um 7 Uhr hatte der Hausmeister die angelieferten Kartons vor dem Eingang vorgefunden. Am Freitag und Samstag hatte die Schule vergeblich auf die Zustellung gewartet. Zugleich gab es noch genügend Restbestände.

Pünktliche Lieferung in Wolbeck

Ein großes Lob zollt die Leiterin des Gymnasium Wolbeck dem Schulträger: „Die Stadt Münster hat sich ein Bein ausgerissen, um die Tests pünktlich zu liefern“, freut sich Edith Verweyen-Hackmann. Und das, nachdem die Infos durch die Landesregierung erst am Donnerstagabend eingetroffen seien.

Auch der Hausmeister der Schule habe großen Einsatz gezeigt. Er hatte sich zur Verfügung gestellt, um die rund 2000 angelieferten Test-Sets am Sonntagmittag für das Gymnasium entgegenzunehmen. Zudem hätten sich die Kollegen und Kolleginnen am Montag schon vor Schulbeginn eingefunden, um alles zu organisieren. Alle Tests waren negativ. Die Sets reichen aus, um die Schülerinnen und Schüler der Q1 und Q2 (Klasse 11 und 12) im Laufe dieser Woche jeweils zweimal zu testen. Negativ verliefen auch die Tests bei den Abschlussklassen der Wolbecker Haupt- und der Realschule.

An den Gymnasien gibt es ausschließlich in den Jahrgangsstufen Q 2 und Q1 Präsenzunterricht. Dasselbe gilt für die Abschlussklassen der weiterführenden Schulen. Die angehenden Abiturienten aus der Q2 erhalten dabei ausschließlich in ihren jeweiligen vier Prüfungsfächern Unterricht. Der dauert bis zum Donnerstag kommender Woche an. Am 23. April (Freitag) beginnen bereits die ersten schriftlichen Abiturprüfungen.