Auf der Marktallee hat die Fahrraddemo mächtig Eindruck hinterlassen, als mehr als 120 Teilnehmer sich in Bewegung setzten. Für Hiltruper Verhältnisse war das schon ein Ausrufzeichen. Üblicherweise suchen Demonstranten ihr Podium in der Innenstadt. „Alles junge Leute“, staunte ein Anwohner. Über die Osttorbrücke und die Straße zum Hiltruper See ging es an den Rand der Hohen Ward.