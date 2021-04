Laternenparker nennt man gemeinhin Autofahrer ohne eigene Garage. An der Max-Winkelmann-Straße gibt es viele Anlieger, die ihr Fahrzeug an der Straße abstellen müssen, weil ihre Grundstücke keine Stellflächen hergeben. Künftig wird es für „Laternenparker“ an der Max-Winkelmann-Straße eine einfache Regel geben: Sie dürfen ausschließlich auf der Straßenseite parken, an der es keine Laternen gibt. Die Straßenseite im Süden ist dagegen tabu. So sieht es ein Kompromissvorschlag vor, mit dem das zuständige Fachamt für Mobilität und Tiefbau in die digital durchgeführte Bürgerinformation ging.