Radeln nach Zahlen? Das klingt nach dem beliebten Malen nach Zahlen. So ist es auch gedacht – und ähnlich einfach soll es funktionieren. Die nächste Fahrradtour wird mit Knotenpunkten geplant. Bei den künftigen Knotenpunkten fängt das Problem an – zumindest aus Hiltruper Sicht. „Wir möchten, dass die Radtouristen in den Ort hineinfahren und zur Marktallee kommen“, sagt Hiltrups Stadtteilmanagerin Daniela Ulbrich. „Wir möchten keineswegs, dass sie an Hiltrup einfach vorbeifahren.“ Deshalb hat sie mit dem Fahrradbüro der Stadt Münster Kontakt aufgenommen. Sie will Einfluss nehmen auf die Standorte der künftigen Knotenpunkte.