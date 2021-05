Im Sommer wird es spannend

Wer von der Westfalenstraße zur Großbaustelle auf das alten Eschweiler-Areal kommt, das die Planer nur „An der Hiltruper Baumschule“ nennen, stellt unweigerlich einen zügigen Baufortschritt fest. Die Gehwege nehmen Konturen an, hinter dem Ärztehaus ist der Parkplatz mit 110 neuen Stellplätzen ist asphaltiert. Die Fertigstellung des Bereiches vor dem neuen Wohn- und Geschäftshaus rückt näher.

Unmittelbar neben dem Lidl-Markt ist ein großformatiges Bauschild zu sehen, das bereits auf das nächste Bauvorhaben hinweist: die Errichtung von 36 Eigentumswohnungen. Es wird nochmals ein Wohnkomplex entstehen, der durchaus vergleichbar ist mit dem Wohngebäude, das westlich – also im hinteren Bereich des bisherigen Discounter-Marktes – entstanden ist.

Aber auch damit ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Doch am besten alles der Reihe nach: Für das angekündigte Mehrfamilienhaus mit 36 Wohneinheiten muss laut Bauplan zunächst der bisherige Lidl-Markt mit der markanten Alucobond-Verkleidung weichen.

Dessen Abriss kann logischerweise erst erfolgen, wenn der Einkaufsmarkt den Neubau bezogen hat. Doch bis dahin werden noch einige Wochen vergeben. Lidl selbst rechnet mit einer Neueröffnung nicht vor Ende Juli, wie eine Anfrage unserer Zeitung ergab.

Moderner, größer und auch umweltfreundlicher durch ökologische Bauweise soll der künftige Markt werden. Lidl möchte nach eigenen Angaben moderne und attraktive Einkaufsbedingungen bieten. Eine Verkaufsfläche von 1300 Quadratmetern steht zur Verfügung. Das Angebot wird rund 4000 Einzelartikel umfassen – darunter Frischfleisch und -fisch, Obst und Gemüse mit regionalem Angebot und Exoten, frisch in der Filiale gebackene Brot- und Backwaren sowie Bio- und Fairtrade-Produkte.

Umweltfreundlich soll die Technik sein. Das Anlagensystem zur Steuerung der Kühlmöbel, Klimatisierung und Heizung komme ohne fossile Brennstoffe aus, erläutert Bodo Konway, Immobilienleiter der zuständigen Lidl-Regionalgesellschaft in Westerkappeln. In der Filiale komme außerdem energiesparende LED-Beleuchtung zum Einsatz. Dadurch würden 42 000 Kilowattstunden Strom und rund 17 Tonnen Kohlenstoffdioxidausstoß im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung eingespart.

Die Eröffnung soll in gut drei Monaten erfolgen. Es wird auf ein konkretes Datum hingearbeitet. „Wir planen, unsere neue Filiale am 29. Juli zu eröffnen“, so Konvay.

Für die Wohn- und Stadtbau, die das neue Wohnquartier bebaut, dürfte es ab dem Sommer an den dritten Bauabschnitt gehen. Dieser sieht die Errichtung von zwei Wohnhöfen mit jeweils 36 Wohneinheiten sowie den Bau einer zweizügigen Kita vor. Das alles soll in dem Bereich des bisherigen Marktes und jetzigen Parkplatzes entstehen. Es könnte dort künftig enger zugehen.