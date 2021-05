Hiltrup ist um eine Attraktion reicher. Lars Wentrup, der kreative Schöpfer zahlreicher Kultmotive von Münster, hat ein Porträt des Stadtteils Hiltrup angefertigt. Entstanden ist ein sommerlich anmutendes Motiv mit einer Golfspielerin im Vordergrund. Natürlich entstand es in dem Retrostil, der für Wentrup typisch ist. Das Bild gibt es als Poster wie auch als Postkarte. Lars Wentrup ist in Hiltrup aufgewachsen. Das dürften die wenigsten wissen. Deshalb die Frage an den Künstler, ob es ihm leicht gefallen sei, für seinen Heimatort ein Werk zu schaffen? „Ich habe mich lange geziert“, räumt der Diplom-Designer ein, der mit seiner Familie im Stadtteil Uppenberg wohnt.