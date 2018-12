Gospels erklingen zum Advent

In der Pfarrkirche St. Josef war so gut wie kein Platz mehr zu bekommen. Selbst hinter den Bänken standen die Besucher in Zweierreihen, denn ein Gottesdienst der besonderen Art wurde gefeiert: Birgit und Georg Buch hatten zur Gospelmesse eingeladen, auf die sich ein Projektchor in fünf Proben vorbereitet hatte.

Der Gospelgottesdienst kurz vor Weihnachten hat Tradition: „Eigentlich hat alles vor 15 Jahren mit einer Gemeindefreizeit angefangen” erinnerte sich Georg Buch kurz vor dem Konzert. Damals sei eines der Angebote ein Gospelworkshop gewesen. „Da haben wir uns nur noch gedacht: Das müssen wir in Münster auch machen.” Bereits die erste Auflage war ein voller Erfolg, rund 60 Sänger, Musiker und Interessierte meldeten sich. „Das ist bis heute so geblieben: Es ist kein festes Ensemble, sondern es ist ein Gospelprojekt”, so der Chorleiter. Mittlerweile seien es immer um 80 Menschen, die sich beteiligten – auch bei der 14. Auflage. „Es macht aber auch einfach Spaß.” Jeder könne mitmachen, das sei das Rezept. „Das macht es einfach niederschwellig.”

Die zahlreichen Gäste merkten deutlich die Freude bei den Sängern, gleich beim ersten afrikanischen Lied. „Gospel steht für starke religiöse Botschaften mit starker Musik”, erklärte Buch. Das passe auch zur wörtlichen Bedeutung des Wortes Gospel (good spell): gute Nachricht. „Die unglaubliche Kraft und die Freude, die von dieser Musik ausgeht, überträgt sich auf die Besucher.” Doch war die Gospelmesse nicht mit einem Konzert zu verwechseln: „Es ist ein Gottesdienst, nur ein bisschen anders”, sagte Buch. Es wurden auch Gemeindelieder unter der Leitung von Pfarrer Jan Magunski, der den Gottesdienst leitete, angestimmt. Buch: „Gospel ist eine Art der Völkerverständigung: von Europa über Amerika nach Afrika.”

Wer nach so viel guter Laune erst einmal eine Stärkung brauchte, bekam sie direkt an der Kirche: Denn die Messdiener schenkten Glühwein aus, um ihre Kasse für eine geplante Fahrt aufzubessern.