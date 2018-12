Adventssingen auf der Tribüne

„Was Dortmund und Schalke können, das können wir auch“, sagte der neue Vereinsvorsitzende von Westfalia Kinderhaus, Magnus Hömberg, schmunzelnd.

Bei den Dortmunder Borussen wurde am gestrigen Sonntag das zweite Adventssingen im Stadion veranstaltet. Rund 50 000 Fans wurden erwartet, um Weihnachtslieder in großer Runde anzustimmen.

Ganz so weit ist es bei Westfalia noch nicht, aber immerhin kamen über 100 Leute auf der von Alfred Fislage gestifteten Tribüne zusammen, um dem Gesang des Männergesangvereins Cäcilia 1890 Kinderhaus zu lauschen und bei einigen Liedern mit einzustimmen.

„Wir wollen mit dieser Aktion das Gemeinschaftsgefühl stärken, wir sprechen ja von der Familie Westfalia“, sagte Magnus Hömberg. „Gemeinsames Singen ist populär, in der ganzen Stadt gibt es solche Treffen. Wir sind Alfred Fislage sehr dankbar, dass wir jetzt eine Tribüne haben, die wir auch für solche Anlässe nutzen können. Die Idee ist uns erst vor Kurzem gekommen, und die Vorbereitungszeit war leider etwas kurz. Für das erste Mal war es ein schöner Erfolg“, so Hömberg.

Die Veranstaltung soll keine einmalige Angelegenheit bleiben, sondern bei Westfalia zur Tradition werden. Auch der MGV Cäcilia hat seine Teilnahme für das nächste Jahr schon zugesagt. James Schäfer, der neue Chorleiter des MGV Cäcilia, sagte nach dem Konzert: „Die Leute haben schön mitgemacht, trotz der Kälte sind viele gekommen. Im nächsten Jahr werden sicher noch mehr Leute kommen.“ Der pensionierte Postbeamte wohnt in Drensteinfurt und ist musikalisch vielfältig unterwegs. Sein Leben lang hat er seine Freizeit der Musik gewidmet als Organist und Chorleiter. In der Jakobus-Kirche in der Aaseestadt leitet er einen Blockflötenkreis und die Band „JaCombo“.

Der singende Schornsteinfeger und Vorsitzende des MGV Cäcilia, Guido Rath, präsentierte als Solist die Lieder „St. Niklas war ein Seemann“ und „Das Kalenderlied“. Bei den Weihnachtsliedern „Alle Jahre wieder“ und „O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit“ stimmten alle Besucher mit ein.

Vereinsmitglied Franz-Josef Rensing sah optimistisch in die Zukunft und meinte: „Die Tribüne ist für 300 Leute ausgelegt, bei unseren Heimspielen ist sie immer voll. Beim nächsten Adventssingen wollen wir das auch schaffen.“