250 Kinder haben aktuell pro Woche in Münster eine „Pferdestunde“. Darunter sind in diesem Schuljahr auch Schüler und Schülerinnen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums und der Geschwister-Scholl-Realschule: zwei Gruppen vom Gymnasium und eine Gruppe von der Realschule. Die Schulleiter Clemens Krause und Dr. Walter Brinkmann freuen sich, dass es diese Möglichkeit für ihre Schulen in Kooperation mit Gut Kinderhaus gibt. „Wir bauen auf Gut Kinderhaus etwas für Kinderhaus auf“, sagt Ringbeck.

Weitere Kooperationen gebe es mit dem Vinzenz­werk und den Alexianern. In Münsters Norden ermögliche die Kooperation mit Westfalenfleiß die Realisierung des Projekts, das seit Jahren von der Sparkasse Münsterland Ost unterstützt wird: „Das fördern wir gern“, sagt Iris Osthues. Vom Rat der Stadt Münster gebe es Finanzspritzen sowie vom Landessportbund, zählt Bernhard Ringbeck weitere Partner der „Verantwortungsgemeinschaft“ auf, wie er sie nennt. Auch ein kleiner Eigenanteil der Schulen gehöre dazu.

Was kann der Umgang mit Pferden bewirken? Es sind Fähigkeiten wie Konzentration und Aufmerksamkeit, Eigenschaften wie Selbstbewusstsein und soziale Kompetenzen wie Verantwortungsbewusstsein, die gefördert werden. In puncto Motorik sind es etwa Gleichgewichtssinn und Koordination, die durch das Reiten gestärkt werden können. Mit Ronja Viertel und Ursula Schmelter hat Westfalenfleiß zwei Fachkräfte mit der Ausbildung heilpädagogisches Reiten und Voltigieren.

„Tiergestützte Intervention – stark durch Tiere“ ist ein weiteres Angebot von Westfalenfleiß auf Gut Kinderhaus, für das sich Hubert Puder, Sprecher der Geschäftsführung, gern einsetzt. Dafür stehen weitere Vierbeiner zur Verfügung: zum Beispiel Alpakas.