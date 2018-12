Die Funkstille ist beendet

Die Politiker aus Münsters Norden haben in diesem Jahr in den Sitzungen der Bezirksvertretung Nord schon mehrfach gefragt, wie es mit dem Quartier Moldrickx aussieht. Und sie wurden vertröstet.

„Es wird höchste Zeit, dass für das Quartier Moldrickx bald die Zukunft in Kinderhaus beginnt“, betont auch der stellvertretende Vorsitzende der CDU Kinderhaus, Dr. Hans-Georg Geißdörfer. Die immer wieder erhobene Forderung nach zusätzlichen Sozialwohnungen in Kinderhaus werde hier auf die lange Bank geschoben, so der Christdemokrat in einer Pressemitteilung.

In der Tat ist es eine ganze Weile her, seit das neue, große Wohnquartier im Herzen von Kinderhaus Thema einer öffentlichen Veranstaltung war. Die Ergebnisse des Architektenwettbewerbs waren der Kinderhauser Bürgerschaft am 27. Oktober 2016 in der Gärtnerei Moldrickx vorgestellt worden.

Familie Moldrickx hatte den Gärtnereibetrieb Ende 2016 aufgegeben. Sie verkaufte zwei Drittel ihres Grundstücks, rund 26 000 Quadratmeter, an die Stadt Münster. Am 15. Februar 2017 war das Grundstück der Stadt übergeben worden. Im Mai 2017 waren dann alle Gewächshäuser verschwunden. Seither erinnert nichts mehr an die alte Gärtnerei Moldrickx, deren Geschichte mit Friederike und Hugo Moldrickx begann: Sie erwarben das Grundstück Uppenberg 49 im Jahr 1914 und begannen mit der Bewirtschaftung: Sie bauten Gewächshäuser für eine „Gemüsetreiberei-Anlage“.

Nun soll auf dem 3,7 Hektar großen Gelände ein neues Wohnquartier entstehen: Rund 240 neue Wohnungen sind dort vorgesehen. Ein neuer Bebauungsplan muss aufgestellt werden, damit der städtebauliche Entwurf für das Areal umgesetzt werden kann. Das Büro Stadtraum hatte den Wettbewerb zur Entwicklung des Betriebsgeländes gewonnen.

Es gibt aktuell einen neuen Sachstandsbericht zum Verfahrensstand. Die erforderlichen Fachgutachten und damit die Grundlagen zur Erstellung der entwässerungstechnischen Entwurfs- und Genehmigungsplanung für das Projekt lägen inzwischen vor, so eine Mitteilung der Verwaltung. Die Ergebnisse würden gerade abgestimmt und in den Entwurf des Bebauungsplans eingearbeitet. Die Planung soll Anfang des zweiten Quartals 2019 öffentlich ausgelegt werden, so die Verwaltung abschließend.