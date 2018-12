2300 Euro sind der Erlös aus dem „Novembertreff“ der Gemeinde St. Marien und St. Josef. Er war, wie berichtet, wieder ein voller Erfolg. Im Pfarrzen­trum konnten sich die verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde in gemütlichem Rahmen vorstellen, zusätzlich sorgte ein buntes Programm für Abwechslung.

Der Erlös geht zu gleichen Teilen an die Kindertagesstätte St. Josef und an die Nachhilfe der Kinderhauser Arbeitslosen-Initiative (KAI). Heti Klemme vom Pfarrgemeinderat freute sich über den großen Erfolg des Novembertreffs: „Wir hatten ganz viele Helfer, ohne die ein solcher Treff nicht möglich wäre.” Der Pfarrer habe am Ende eine runde Summe daraus gemacht.

Die Kita St. Josef wird ihre 1150 Euro für die Anschaffung eines neuen Klettergerüstes nach der Sanierung sparen. „Ich habe schon jetzt eine Idee, wie das aussehen soll”, freute sich Kita-Leiterin Nicola Lenter: Zwei Türme, eine Hängebrücke, dazu eine Rutsche, schweben ihr vor.

Die Kinderhauser Arbeitslosen-Initiative investiert das Geld in ihren Nachhilfeunterricht: „Wir haben wirklich schon tolle Erfolge erzielt, da wollen wir weitermachen”, waren sich KAI-Leiterin Julia Jehnen und der Leiter der Nachhilfe, Kai Weyer, einig.