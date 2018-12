Süßes aus der Weihnachtsbäckerei

Es ist eine betriebsame Weihnachtsbäckerei im Jugendheim der Christlichen Jungen Gemeinde (CJG): Da wird geknetet, da werden Plätzchen ausgestochen, in den Ofen geschoben und abgepackt. Die Jugendlichen der CJG hatten wieder – wie schon seit sehr vielen Jahren in Kinderhaus Usus – zur Backnacht eingeladen. Und so wusste sicher so mancher Kinderhauser am nächsten Morgen, wer ihm in der Nacht eine kleine Tüte mit Plätzchen an die Haustür gehangen hatte.

Der Beginn der Backnacht liegt im Dunkeln. „Meine Eltern haben schon mitgemacht, und sie haben gesagt, dass es über 30 Jahre her ist”, erzählte Jonas Klapdor, einer der Betreuer. Noch immer ist die Aktion sehr beliebt: „Dieses Mal sind 80 Jugendliche dabei.” Die Kinder und Jugendlichen wollen der Gemeinde nicht nur einen schönen Gruß übermitteln und sich für ein tolles Jahr bedanken, wie Klapdor den Grund der Aktion beschrieb. Für viele war es wohl auch spannend, einmal ohne Eltern eine ganze Nacht zu verbringen. „Natürlich haben wir einen Ruheraum vorbereitet, aber viele machen wirklich durch.” Das bedeutet aber nicht nur, dass kräftig Teig geknetet wird: Auch einige Kilometer lagen vor den Heranwachsenden.

Und das Wetter war nicht gerade angenehm in der Nacht von Freitag auf Samstag: Regen und Wind sorgten für eine ungemütliche Stimmung. „Wir versorgen trotzdem Kinderhaus mit Keksen”, sagte Jonas Kalpdor. So zogen die Jugendlichen in Gruppen von rund zehn Kids mit Betreuern und einem Besenstiel, an dem die Plätzchenbeutel sauber aufgereiht aufgehängt waren, durch die dunklen Straßen.

Während die einen schon wieder auf dem Weg zum Jugendheim waren, wurde dort noch kräftig Teig geknetet. Dabei sprach die Einkaufsliste für die Zutaten Bände über den Arbeitsaufwand der Backnacht: 80 Kilogramm Mehl, dazu je 40 Kilo Margarine und Zucker, 60 Pakete Backpulver, 80 Päckchen Vanillezucker und 320 Eier.

Lina und Charlotte werkelten kräftig mit: „Es macht einfach Spaß, und man kann die ganze Nacht aufbleiben”, erklärten die beiden Freundinnen.

Auch Noah, dessen Eltern schon bei der Backnacht dabei waren, half mit: „Es ist auch echt toll, wenn man die Leute aus dem Ferienlager mal wieder sieht – außerdem will ich einen Gruß an die Gemeinde schicken.”