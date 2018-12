Kultur direkt vor der Haustür

Kulturfreunde aus Münsters Norden brauchen nicht weit zu reisen, um interessante Veranstaltungen wahrnehmen zu können. Das Kap.8 im Bürgerhaus, Idenbrockplatz 8, bietet ein umfangreiches Programm rund um Comedy, Satire, Tanz und Musik – Stadtteilkultur im wahrsten Sinne des Wortes. Aus Kinderhaus, für Kinderhaus und darüber hinaus.

Nach der Weihnachtspause geht es im neuen Jahr zügig weiter. Was es alles gibt, verrät das neue Programm des Kap.8, das druckfrisch vorliegt.

„Neben vielen Newcomern aus der Kabarett- und Comedylandschaft werden auch 2019 wieder etliche ,Schwergewichte‘ der Szene erwartet wie zum Beispiel Ingmar Stadelmann, Jochen Malms­heimer oder Sven Pistor“, kündigt Kap.8-Leiterin Ute Behrens-Porzky an. Pistor gastiert mit seinem Programm „Fußballschule – Alles Vollpfosten“ am 15. Februar (Freitag) um 20 Uhr in der Agora des Bürgerhauses.

Konzertfreunde können sich zum Beispiel auf „Still Collins“ freuen, die am 11. Januar ab 20 Uhr in der Agora „Best of Phil Collins and Genesis“ spielen. „Zenis and Friends“ sind am 2. Februar (Samstag) um 20 Uhr auf der Bühne im Mokido zu hören. Frank Muschalle lädt am 17. Februar um 11 Uhr zur Sonntagsmatinee in die Studiobühne des Mokidos ein.

Aus Anlass des 100. Geburtstags von Sinfonieorchester Münster, Musikhochschule und Westfälischer Schule für Musik gibt es am 5. Mai um 11 Uhr in der Agora ein Spezialprogramm. Die Big Band der Westfälischen Schule für Musik hat es zusammengestellt. Sie tritt mit ihren Gesangssolisten Kristina Labs und Michael Jahnig auf. Zu hören ist zudem das Jazz- und Pop-Vokalensemble unter der Leitung von Lis Harting. Das Konzert bietet Big Band- und Soul-Klassiker im modernen Sound.

Es gibt aus diesem Anlass ein weiteres Geburtstagskonzert in der Agora – für Freunde der klassischen Musik: Am 30. Juni (Sonntag) um 16 Uhr sind Stücke von Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart und Antonín Dvořák zu hören. Es musizieren das Westfälische Jugendsinfonieorchester unter der Leitung von Tor-Song Tan, das Junge Westfälische Bläserensemble unter der Leitung von Werner Raabe und „Brassissimo“ unter der Leitung von Alfred Holtmann. Der Eintritt zu beiden Geburtstagskonzerten ist frei.

Am 23. Mai (Donnerstag) um 20 Uhr wird Gregor Gysi seine Autobiografie „Ein Leben ist zu wenig“ vorstellen. „In diesem Buch erzählt er von seinen zahlreichen Leben: als Anwalt, Politiker, Autor, Moderator und Familienvater“, so die Ankündigung.

Freunde des Tanztheaters können sich die bunte Show von „Dance a Story: Tanz um dein Leben“ vormerken, die am letzten Mai-Wochenende in der Agora viermal aufgeführt wird: am 25. Mai um 15.30 Uhr und um 19.30 Uhr sowie am 26. Mai um 11 Uhr und um 16 Uhr.

Zu den festen Veranstaltungen im Kap.8 im Bürgerhaus gehören unter anderem der Kreativmarkt (7. April), das Maifest mit Ehrenamtsmesse (19. Mai), der Königsball der Kinderhauser Schützenvereine (10. Juli) und die Veranstaltungen des Plattdeutschen Gesprächskreises, der am 7. Januar (Montag) um 19 Uhr den Jahresauftakt mit Liedern und Texten im Mokido macht.