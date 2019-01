Er baut sie stets zusammen mit Jugendlichen aus der Gemeinde. In diesem Jahr waren 17 junge Leute mit von der kreativen Partie. Ende November trafen sie sich das erste Mal zur Themensichtung.

„Mir persönlich war im Sommer die Geschichte der thailändischen Jungen-Fußballmannschaft sehr nahe gegangen. Dieses tagelange Ausharren in Dunkelheit und Kälte, in scheinbar auswegloser Situation – und doch gab es dieses tiefe Vertrauen, irgendwann gerettet zu werden“, berichtet Pfarrer Magunski. „Angesichts der Tatsache, dass ich gerade im vergangenen Jahr vielen Menschen begegnet bin, die – zumindest im übertragenen Sinn – genauso ,festsaßen‘, genauso kein Licht mehr für sich und ihren Weg sahen, habe ich vorgeschlagen, diese am Ende so gut ausgegangene Geschichte aufzugreifen und umzusetzen: als Frohe Botschaft, als Hoffnungsnachricht für alle, die auch in Kinderhaus und Umgebung erfüllt sind von Dunkel und Ängsten“, erläutert der Pfarrer.

So entstand aus Holzgerüst, Plane und Stoffresten eine etwa 13 Quadratmeter große Höhle, die die Situation in Thailand vergegenwärtigen sollte: „ein dunkles Etwas, in das man sich hin­einbegeben muss“, sagt Magunski. „Man muss den Kopf ein wenig einziehen und sich klein machen.“ Für die „Krippenbauer“ sei es Heiligabend sehr beeindruckend gewesen, welche Schlangen sich vor dem Höhleneingang bildeten, „wie viele Menschen geduldig ausharrten, um selbst Teil dieser Szenerie werden zu können“.

Bei der Präsentation in der Kirche entschieden sich die Krippenbauer, dieses Mal die Christbäume als Blickfang vor der Krippe hinter dem Altar zu wählen: Die Krippe fällt so nicht sofort in den Blick. Aber: „Jeder, der sucht, wird auch etwas finden“, sagt Pfarrer Jan Magunski

Die Krippe wird noch bis Mitte Januar in der Kirche stehen. Magunski hofft, noch einige Schulklassen in und durch die Krippe führen zu können, sobald die Weihnachtsferien nächste Woche beendet sind.

Jan Magunski baut übrigens seit seiner Kindheit Krippen, „ursprünglich angeregt durch meine Mutter, die Töpferin ist“. Als Jugendlicher habe er sich viele Jahre an der Krippenausstellung des Religio-Museums in Telgte beteiligt und einmal auch den Bischof-Heinrich-Tenhumberg-Preis gewonnen. „Die Aufgabe des jährlichen Krippenbaus in St. Josef habe ich nur zu gern übernommen, als ich vor gut neun Jahren in die Gemeinde gekommen bin.“