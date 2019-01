Die Gewänder sind zugeknotet, die Kronen gerichtet, und auf der Rückseite jedes Sterns kleben die wichtigsten Hinweise: Die Sternsinger haben sich in Kinderhaus einiges vorgenommen.

In den kommenden Tagen wollen die 67 Majestäten den Segen „Christus mansionem benedicat“ in jedes Haus bringen. Dafür wurden sie von Pastoralreferent Martin Grünert und Prädikantin Barbara Trubel auf die Reise geschickt. „In diesem Jahr entsenden die katholische und die evangelische Kirche zum ersten Mal offiziell zusammen. Auch wenn es in den Vorjahren schon immer gute Sitte war, dass die Kinder gemeinsam unterwegs waren“, berichtete Grünert. Denn er sei, wie auch viele andere, der Meinung, dass jeder, der Spaß habe, mitmachen sollte: „Da schauen wir nicht auf die Konfession.“

Gemeinsam mit den Eltern werden die Kinder singen und für den guten Zweck sammeln. „Wir unterstützen schwerpunktmäßig ein Projekt in Peru, das sich um behinderte Kinder kümmert“, erklärte der Pastoralreferent. Auch Barbara Trubel war voller Begeisterung: „Es ist einfach eine schöne Sache, und wir haben die Konfirmanden, die sich gerne beteiligen.“

Mittlerweile hat die Sternsingeraktion im Stadtteil weite Kreise gezogen. „Wir haben eine Lehrerin aus der Regenbogenschule begeistern können. Das Thema wurde in der Schule besprochen, und nun wird es auch in der Schule Sternsinger geben“, erzählte Martin Grü­nert. Doch die Sternsinger der Regenbogenschule ziehen nicht von Haus zu Haus, sondern von Klasse zu Klasse, sobald die Ferien beendet sind.