Schräge Töne und spannende Texte

Einen echten Lesungs-Marathon absolvierte der Roxeler Autor Hermann Mensing in Kinderhaus. Damit alle 235 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Münster-West seinen launigen Geschichten lauschen konnten, trat er am Mittwoch und Donnerstag insgesamt fünf Mal in der Stadtteilbücherei Kinderhaus im Bürgerhaus auf.

Der Siebzigjährige hatte dafür aber nicht nur eine Auswahl seiner Kinderbücher dabei, er brachte auch seine Ukulele mit zu den Lesungen, die Lehrerin Katja Weber organisiert hatte. Sie fanden im Rahmen des Projekts „Leseschule“ statt und wurden gefördert durch den Friedrich-Bödecker-Kreis.

Auf dem Saiteninstrument schlug Mensing schräge Töne an und sang dazu noch schrägere Lieder. Die Kinder lachten sich schlapp. Dadurch bekam der Autor danach die ungeteilte Aufmerksamkeit des jungen Publikums für die Lesung. Im Anschluss daran konnten die Kinder dann noch ihre Fragen an den Schriftsteller loswerden.

Ideen

„Wie hast Du die Bücher alle geschrieben“, wollte beispielsweise eine Schülerin wissen, die Mensing am Donnerstagmorgen zugehört hatte. „Erst mal braucht man ´e Idee“, erklärte Mensing. Diese Ideen schreibe er dann in einem Heft auf und entwickle manchmal daraus eine Geschichte.

Diese Ideen können durchaus auch aus der eigenen Biografie stammen, verriet Mensing am Rande einer Lesung. So las er den Drittklässlern der Grundschule aus seinem Kinderbuch „Voll die Meise“ vor. darin wundern sich zwei Kinder, warum nach dem Tod des Großvaters ein sonst offener Schrank in dessen Keller plötzlich verschlossen ist. Sie suchen und finden den Schlüssel, öffnen den Schrank und – entdecken darin ein Gewehr. Einer der beiden probiert es aus und schießt damit eine Meise aus einem Baum. Es gibt Ärger. Sowas habe er selbst mal erlebt, deutete der Autor an.

Gronauer

Der gebürtige Gronauer wuchs allerdings in einem Elternhaus auf, in dem es außer einer Wilhelm-Busch-Ausgabe kein Buch gab. Zum Lesen – und wohl auch Schreiben – brachte Mensing später ein Deutschlehrer. Inzwischen ist er Autor vieler Hörspiele, Theaterstücke, Gedichte und Romane. Mensing schrieb zudem bislang 14 Kinderbücher.

„Sie sind alle gut mitgegangen“, betonte Dietmar Wördenweber, Leiter der Stadtteilbücherei, nach den Lesungen mit Blick auf die Kinder der Grundschule Kinderhaus-West. Und deren Schulleiter Andreas Born ergänzte: „Das ist für uns sehr wichtig, um unsere Kinder ans Lesen zu bringen.“,