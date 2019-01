Vom Blumenstrauß zum Beruf

Eine Gärtnerei in der Nachbarschaft bringt manchen Vorteil. Das wissen jetzt auch Rahir Gashi (16) und Elsa Kladeck (15). Beide nahmen am Freitag mit 148 Acht- bis Zehntklässlern der Waldschule an deren Berufsorientierungstag teil.

Während sich allerdings die Mitschüler „nur“ in den Räumen der Schule von den Vertretern der 14 weiteren am Orientierungstag teilnehmenden Firmen informieren ließen, wurden Rahir und Elsa von Gärtnermeister Wolfgang Welling gleich mitgenommen in seinen Betrieb. Der liegt nämlich in der Nähe der Schule.

In der Gärtnerei konnten die beiden Jugendlichen sich ganz gezielt und mitten in der Firma darüber informieren, wie Blumensträuße gebunden oder Pflanzen aufgezogen werden. Wellings Betrieb hat derzeit zwei Auszubildende, es werde aber überlegt, eine dritte Azubi-Stelle im Bereich Floristik zu schaffen, betonte der Chef.

Firmenvertreter

In der Schule stellten Firmenvertreter unterdessen zahlreiche weitere Berufsfelder vor. Das Spektrum reichte vom Drogeriemarkt über Handwerksbetriebe, Discounter und Einzelhandelsketten bis hin zur Gastronomie sowie zur Bahn. Zudem informierte die Stadt Münster über die Berufsfelder Kfz-Mechatroniker, Berufskraftfahrer sowie Kreislauf- und Abfallwirtschaft. Erstmals bei der jährlich stattfindenden Veranstaltung war die Firma Sanotact, die über Berufe rund um die Süßwarentechnologie informierte.

Bei dieser Präsentation werde sie bestimmt mal vorbeischauen, versprach Susanne Schräder, Schulleiterin der Waldschule, bei der Begrüßung der teilnehmenden Firmenmitarbeiter in der Mensa der Schule augenzwinkernd.

Grußwort

In ihrem Grußwort verwies sie auf die Vorteile, die die Schülerinnen und Schüler aber auch die Betriebe von dieser Veranstaltung haben. So könnten die Schüler Berufe „aus erster Hand“ erleben und durch gezielte Fragen der Berufsfindung einen Schritt näher kommen. Zudem würden auch schon Vorstellungsgespräche geübt. Außerdem seien sogar direkt vor Ort Bewerbungen für ein Praktikum oder eine Lehrstelle möglich.

Firmen hingegen, so Schröder weiter, könnten für die jeweilige Branche oder den eigenen Betrieb werben und direkt Kontakte mit dem möglichen Berufsnachwuchs knüpfen. „Alle Schüler wissen, worum es heute geht“, so die Schulleiterin.

Sozialpädagogin

Bevor die Firmenvertreter sich mit den Schülern trafen, überreichte Schröder noch Diemut Nagel einen Blumenstrauß. Die Sozialpädagogin organisiert den Berufsorientierungstag seit vielen Jahren.

Einen Vorläufer dieser Veranstaltung habe es erstmals vor 15 Jahren gegeben, so Schröder gegenüber unserer Zeitung. Damals wurden Handwerksbetriebe eingeladen, um sich in der Hauptschule vorzustellen. In den folgenden Jahren erweiterte man das Spektrum der beruflichen Präsentationen.

Besuche

Im Vorfeld des Orientierungstages, an dem auch eine Mitarbeiterin der Bundesanstalt für Arbeit teilnahm, hatten sich die Jugendlichen über Berufsfelder informiert, die sie interessierten. Dann wählten sie aus, welche Berufe sie sich persönlich näher erläutern lassen wollten. Abgerundet wird der Orientierungstag durch drei Firmenbesuche in der nächsten Woche.