Lob für Engagement der Bürger

„Das ist ja schon schön, wenn gesungen wird“, sagte ein Gast des Neujahrsempfangs der Bezirksvertretung Nord. „Viel schöner, als wenn nur eine CD abgespielt wird.“ Das Lob galt dem MGV Cäcilia Kinderhaus, der auf der Bühne des Bürgerhauses unter der Leitung von James Schäfer eine Auswahl von Liedern von Udo Jürgens präsentierte.

Bezirksbürgermeister Manfred Igelbrink hatte eigens für den Auftritt der Sänger seine Rede in zwei Teile gegliedert. Er sang auch selbst mit: Seit rund fünf Jahren ist er Mitglied des MGV. Er genieße die Proben am Montag und das Singen sehr, erzählte er am Rande.

Der Neujahrsempfang war sehr gut besucht. Wer keinen Stuhl ergattert hatte, fand einen Platz an den Stehtischen oder einfach am Rand der Agora des Bürgerhauses. Manfred Igelbrink begann seinen Streifzug durch den Bezirk Nord in Sprakel. Weit über 5000 Menschen sollen laut Bevölkerungsprognose in fünf Jahren in Sprakel leben – „eine Zahl, die vor einigen Jahren noch unvorstellbar schien“, so Igelbrink. Und so erhält Sprakel eine neue Grundschule samt Turnhalle im Baugebiet Landwehr – „für den Stadtteil immens wichtig“, betonte er. „Dass die Ortsmitte endlich bebaut und auch einen zentralen Platz in der Mitte erhält“, sei eine gute Nachricht.

Was Coerde und den Hamannplatz anbelangt, hoffe und gehe er davon aus, „dass eine für alle Beteiligten akzeptable Gestaltung realisiert werden wird“, sagte der Bezirksbürgermeister.

Am Kiesekampweg geht es voran, die Erschließung solle nächstes Jahr beginnen, kündigte Igelbrink an. Als weitere wichtige Schritte nannte er neben der geplante Erweiterung der beiden Grundschulen ein integriertes Handlungskonzept, das auch für Coerde erstellt wird.

Ausbau im Schulzentrum und Neubau der Grundschule am Kinderbach, Wohnungsbau an der Regina-Protmann-Straße, bald die Erschließung des Baugebiets am Ermlandweg, nannte Igelbrink als bedeutsame Perspektiven für Kinderhaus. Igelbrink verwies aber auch auf das lange Warten auf Fortschritte beim Wohnquartier Moldrickx und auf das wegen der Altlastenfrage umstrittene geplante Baugebiet im Moorhock.

Der MGV Cäcilia trat mit Liedern von Udo Jürgens beim Neujahrsempfang auf Foto: kaj

Igelbrink warnte vor Perfektionsdruck, zitierte die Theologin Margot Käßmann und den 14. Dalai Lama. Sein Dank in einer in weiten Teilen schwierigen und ungerechten Zeit galt den Bürgern: „Ich bin sehr froh, dass es gerade in unserem Stadtbezirk so viel Bürgerengagement gibt. Vieles von dem, was zur Lebensqualität unserer Kommune gehört, basiert auf Initiativen und dem Engagement der hier lebenden Menschen.“