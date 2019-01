Auch Eis und Schnee hielten die Aktiven des Männergesangsvereins Cäcilia 1890 Kinderhaus nicht davon ab, zur Mitgliederversammlung ins St.-Josef-Pfarrzentrum zu kommen. Kein Wunder, gibt es traditionell doch eine „Anwesenheitspflicht“. Die aber ganz gerne übernommen wird: Der Chor bietet Heimat, und das immer wieder neu.

Das betrifft natürlich auch den ersten Vorsitzenden Guido Rath, der nach zwölf Jahren im Amt erneut seinen Hut in den Ring warf. Mit „Elan“ starte der Chor in das neue Jahr, so der Vorsitzende, der sich dann auch erwartungsgemäß über das Vertrauensvotum der Mitglieder freuen konnte. Rath bleibt also an der Spitze des Kinderhauser Männergesangvereins.

Weitere Wahlen standen an, deren Ergebnisse durchweg Kontinuität signalisierten. Wolfgang Weßling bleibt zweiter Vorsitzender, Gerd Kuhlmann erster Schriftführer und Heribert Dieckmann erster Kassierer. Zweiter Schriftführer ist Werner Keppler, zweiter Kassierer Helmut Baumeister und Heribert Pröbsting Pressereferent. Notenwarte sind Günther Terbrüggen und Wolfgang Wrana. Lob gab es für den neuen Dirigenten James Schäfer: Er mache seine Sache gut, so die Sänger.