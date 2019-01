Märchen gibt es nicht nur von den Brüdern Grimm. Die Märchenerzählerinnen Barbara Tillmann und Sigrun Schwarz präsentierten in der Markus-Kirche unter dem Thema „Auf Samtpfoten und Kratzfüßen“ viele Geschichten aus der ganzen Welt.

Proppenvoll war es im Kirchenraum, viele Generationen waren im Publikum vertreten. Und so hörten Enkel und Großeltern beispielsweise die Geschichte vom Katzenkönig Njan-Njan, der einer armen Katze den Rat gibt, fortan mit der Pfote zu winken und so deren ebenso mittellosen Restaurantbesitzern zu mehr Gästen zu verhelfen. Es funktioniert. Samurai machen Halt und tragen die Kunde von der winkenden Katze durch das ganze Land und sorgen so für immer mehr Gäste. Seit dieser Zeit, so meinen die Märchenerzählerinnen, stehe in jedem Gasthaus Japans die Figur einer winkenden Katze.

Es gab noch mehr zu hören von den beiden Märchenerzählerinnen: vom Adler, der bei Hühnern aufwuchs; vom stolzen Hahn, der glaubte, dass ohne ihn nicht die Sonne aufgehe. und von einem Esel, der in Wahrheit ein stattlicher Prinz ist. Musik gab es auch. Merle Fuchs präsentierte an der Harfe bezaubernde Klänge und interpretierte auch moderne Songs wie „Scarborough Fair“, im Original von „Simon & Garfunkel“, sowie den „Pink Panther“-Soundtrack von Henry Mancini.