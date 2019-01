„Kein Trinkwasser“ warnt ein Aushang der Stadt Münster neben Waschbecken in den Sanitäranlagen der Dreifachsporthalle des Kinderhauser Schulzentrums. Dabei handele es sich um eine rein prophylaktische Maßnahme, erklärt Michael Willnath, Leiter des münsterischen Sportamts. Die Sanitäranlagen seien nach ihrer Sanierung zu den Handball-Stadtmeisterschaften Anfang Januar wieder in Betrieb genommen worden. Die Wasserqualität sei aber noch nicht geprüft worden. Deshalb der Hinweis. Solange das Ergebnis der Prüfung nicht vorliege, gelte der Warnhinweis: „eine reine Sicherheitsmaßnahme“. Er habe darauf gedrängt, dass die Prüfung nun zügig erfolge, sagte Michael Willnath am Montag.