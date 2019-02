Jetzt wird es im Kap.8 zwei neue Angebote geben. Für Kinder zwischen drei und fünf Jahren eine tänzerische Früherziehung mit Charlotte Robering (20) und für junge Leute zwischen 13 und 20 Jahren Hip-Hop mit Elina Adam (21). Beide sind Schülerinnen von Laureen Fischer , die mit ihrer Tanzschule für Kinder und Jugendliche schon im Begegnungszentrum Meerwiese in Coerde und in Gievenbeck präsent ist.

Die beiden jungen Frauen haben übrigens im Alter von drei Jahren die ersten Kurse bei Laureen Fischer besucht und sind all die Jahre dabei geblieben. Jetzt unterrichten sie selbst. „Uns ist es wichtig, Kinder zu integrieren“, erklärt Fischer. Wer neu komme, werde in die Tanz-Familie aufgenommen. Hip-Hop (neun Euro pro Termin) startet am 11. Februar und findet montags von 18.30 bis 19.30 Uhr statt. Die tänzerische Früherziehung (7,50 Euro pro Termin) starte donnerstags von 16.30 bis 17.15 Uhr, sobald sich zehn Kinder angemeldet hätten. Getanzt wird übrigens im multifunktional nutzbaren Raum des Schießstandes im Bürgerhaus.

Vier Aufführungen des Stücks „Tanz um dein Leben“, die von insgesamt 250 Tänzern zwischen drei und 20 Jahren gestaltet wird, bietet Fischer am 25. und 26. Mai auf der Bühne der Agora an. Nähere Infos und Karten im Kap.8 und bei Laureen Fischer unter ✆ 144 22 09.