Die Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums warfen Flugblätter, so wie es einst die Mitglieder der Widerstandsorganisation selbst taten. Starke Symbole prägten die Verleihung des Willi-Graf-Preises am Freitagabend im Pädagogischen Zentrum der Schule. An einem Tag, an dem viele ganz bewusst ein Zeichen setzen wollten.

Einige der Lehrer und Schüler waren noch kurz vor der Preisverleihung bei der Demonstration gegen den AfD-Neujahrsempfang gewesen und dann eigens wieder zum Geschwister-Scholl-Gymnasium zurückgekommen. In ihrem Grußwort mahnte Bürgermeisterin Wendela-Beate Vilhjalmsson: „Wir dürfen die Demokratie nicht denjenigen in die Hand geben, die mit ihr nichts anzufangen wissen und sie zerstören.“ Die Preisträger des Abends seien dagegen „Hoffnungsträger“, es herrsche am Kinderhauser Geschwister-Scholl-Gymnasium eine „Atmosphäre der Offenheit und Hilfsbereitschaft“.

Bereits in den Jahren 2003 bis 2009 war der Willi-Graf-Preis von der Schule verliehen worden – an Schüler, die ein besonderes Engagement für die Schulgemeinschaft gezeigt haben. Benannt ist er nach Willi Graf , der Mitglied der „Weißen Rose“ war und für seine Überzeugungen schließlich vom nationalsozialistischen Regime hingerichtet wurde.

Ab sofort soll der Preis wieder regelmäßig verliehen werden. Er sei ein „Signal für die Haltung der Schule“, so Cyrus.

Eindringlich war die Fotocollage, die Bilder des Widerstandskämpfers zeigten und seine inzwischen verstorbene jüngere Schwester Anneliese Knoop-Graf im O-Ton zu Wort kommen ließ. Die Schüler des Gymnasiums lasen im und vor dem Publikum Zitate von Willi Graf vor und machten so seine Überzeugungen allgegenwärtig. Seine Enkel, Simon und Gabriel Knoop, machten klar: „Wir sind keine Zeitzeugen. Jetzt liegt es an uns, die Erinnerung weiterzutragen.“

Schließlich die Preisverleihung: Den Einzelpreis bekam Greta Wessing für ihr starkes Engagement für die „Schülerstiftung Courage“. Als Gruppe bekamen Max Voigt, Tim Sonntag und Lena Predeick den Willi-Graf-Preis. Sie hatten das Hilfsprojekt „Helfen macht Schule“ aus der Taufe gehoben. Den „Ehrenpreis Dr. h. c. Anneliese Knoop-Graf“ bekam Batul Berjawi. Sie war aus dem Libanon nach Deutschland gekommen, und hat schnell durch beste Schulleistungen auf sich aufmerksam gemacht. 2016 legte sie erfolgreich ihr Abitur ab. „Vorbildhaft“ sei das, sagte Cyrus. Am Ende blieb viel: Nachdenklichkeit, aber auf Stolz auf das Engagement in der Schule. „Das war eine gelungene Veranstaltung“, meinte der frühere Rektor des Scholl-Gymnasiums“, Heinz Beumer.