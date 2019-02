Schwimmbad Kinderhaus ist Rosenmontag geöffnet

Schwimmen am Rosenmontag

Am Rosenmontag (4. März) kapituliert die Stadtverwaltung fast überall vor den Narren: Städtische Büros und Dienststellen bleiben geschlossen. Doch es gibt Ausnahmen: Im Hallenbad Kinderhaus kann man von 9 bis 20 Uhr schwimmen. Das gleiche gilt übrigens auch für das Hallenbad Wolbeck: Auch dort sind Wasserfreunde am Rosenmontag willkommen. Alle weiteren Hallenbäder bleiben an diesem Tag geschlossen. Das gilt auch für die städtischen Sporthallen.