Der Kursus „Wirtschaft / Politik“ der Stufe neun des Kinderhauser Geschwister-Scholl-Gymnasiums sammelt kaputte, alte Handys für ein Artenschutzprojekt des münsterischen Allwetterzoos. In der Hausmeisterloge in der Schule soll eine Sammelbox aufgestellt werden. Die Schüler werben in allen Klassen für Unterstützung: Die Klasse, die die meisten Handys sammele, dürfe für einen Tag umsonst in den Zoo, berichten die Schüler. Auch interessierte Bürger können ihre kaputten Handys abgeben, um das Projekt zu unterstützen. Die Schüler weisen darauf hin, die Daten vor der Abgabe zu löschen. Das Projekt startet am Donnerstag.