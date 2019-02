Vom Pastorat in die Kapelle – das ist ein Weg, der passt. Die Skulptur aus Lindenholz von Hardy Raub aus Eisenach war voriges Jahr die letzte, die für die Ausstellung „Kunst am Rand“ entstand.

Doch der mehrfach preisgekrönte Künstler, der unter anderem mit dem Ausstellungspreis der Société Nationale des ­Beaux Arts 2009 im Pariser „Salon du Louvre“ ausgezeichnet worden war, legte Tempo vor: Binnen weniger Tage entstand seine Skulptur unter dem Blätterdach der alten Bäume am Pastorat. Der Platz vor dem Bildstock aus dem 17. Jahrhundert, ein Relikt aus der Zeit der Prozessionsstationen, die Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs (1618-1648) gestiftet hatte – schien Hardy Raub genau der Richtige zu sein. Auch am Bildstock stehen Linden – das Holz, aus dem Raub seine Skulptur schuf.

Nach Abschluss der Ausstellung war klar: Diese Skulptur braucht ein Dach über dem Kopf – das Holz hält der Witterung nicht stand.

Ganz so einfach gestaltete sich die Suche zunächst nicht. Einen sicheren künstlerischen Hafen bot zunächst Kap.8 im Bürgerhaus. Von dort machte sich die Skulptur jetzt auf zu ihrem neuen Standort auf dem Hof Renvert. Siegfried Wiegel, ein alter Freund des 2017 verstorbenen Theo Renvert, half Jochen Koeniger, Kurator von „Kunst am Rand“, beim Transport ebenso wie Florian Höfener, FSJler in der Sparte Kultur des Kap.8. Sie steht dort nun in der kleinen Kapelle, die an den Wochenenden geöffnet ist.

„Atmung-Reform-Wasser“, sich zu besinnen, zu reduzieren auf das, „was man ist“, dieses Thema beschäftigt Hardy Raub. Fließende Formen und Lichtdurchlässigkeit – das manifestiert sich auch in dieser Arbeit. An den Teichen auf Hof Renvert hat sie nun einen Platz gefunden, der passt.