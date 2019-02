Horst Hülsken hat die Kristiansandstraße häufig im Blick. Gegenüber vom Feuerwehrgerätehaus mündet der Fußweg, der am Kinderbach entlangführt, auf die Kristiansandstraße. Horst Hülsken war aufgefallen, dass dort häufig Fahrzeuge parken.

Er hält das an dieser Stelle für gefährlich. Denn viele Kinder, die früher den Fußweg neben der Tiefgarage wählen konnten, um zum Schulzentrum oder zur Sportanlage des SC Westfalia zu kommen, nutzten inzwischen auch diese Stelle, um die Kristiansandstraße zu überqueren. Betroffen sind nicht nur Kinder: Auch Erwachsene müssen die Straße betreten, um zu sehen, ob rechts und links frei ist und man rübergehen kann.

Hülsken hat deshalb am 6. November einen Bürgerantrag nach Paragraf 24 Gemeindeordnung gestellt. Er schlägt vor, in diesem Bereich ein Parkverbot auszusprechen, „damit die Sicht wieder frei ist.“ Und zwar auf beiden Seiten von der Einmündung des Fußwegs auf die Kristiansandstraße. Auf der westlichen Seite würde es reichen, wenn das Parkverbot im Anschluss an die Parkbuchten begänne, so sein Vorschlag. Auf der östlichen Seite der Einmündung schlägt er ein Parkverbot etwa bis zum Ende der Kinderbach-Brücke vor. Noch warte er auf eine Antwort der Stadt Münster, berichtete er am Freitagvormittag. Platz zum Parken gebe es in rund 200 Metern Entfernung zum Beispiel auf dem Parkplatz der Sporthalle des Schulzen­trums, so Hülsken.

Die FDP Münster-Nord unterstützt den Vorschlag des Kinderhausers: „Wir fordern die Verwaltung auf, schnellstens zu handeln, damit die Sicht wieder hergestellt ist“, sagte Philipp Nelle, Vorsitzender der FDP Münster-Nord.