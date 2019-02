Dass die Politik sich gegen eine Bebauung im Bereich der Altlasten-Fläche am Moorhock stellen würde, hatte sich in den vergangenen Wochen angedeutet. Die erste Schlappe gab es bereits in der nicht-öffentlichen Sitzung des Planungsausschusses: Er stimmte gegen eine Bebauung. Der Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen (AUKB) hatte das Projekt nun in seinem öffentlichen Sitzungsteil auf der Tagesordnung – und stimmte ebenfalls einstimmig dagegen.

CDU- und GAL-Fraktion hatten einen Antrag zur sofortigen Beschlussfassung gestellt, der zu Beginn der Sitzung eingebracht wurde. Sein Inhalt: „Der AUKB empfiehlt, den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 587 für das Gebiet ,Kinderhaus – südlich im Moorhock‘ aufzuheben und die Planung aufgrund der vorliegenden Altlastenproblematik, der daraus resultierenden Nutzungseinschränkungen und des nicht vertretbaren Eingriffs in die Grünordnung nicht weiter zu verfolgen.“

„Wir sollten keine Altlasten-Flächen bebauen“, unterstrich CDU-Ratsherr Frank Baumann , Vorsitzende des AUKB. SPD-Ratsfrau Hedwig Liekefedt griff die Antagonisten Städtebau und Freiraumschutz auf – und regte ein Umdenken an. Liekefedt: „Auch Freiraumschutz ist ein städtebauliches Ziel. Wenn die Stadt wächst, müssen auch die Freiflächen und Grünringe wachsen.“ Nachdem am Beispiel der geplanten Moorhock-Bebauung deutlich geworden war, dass der Grünring ausgerechnet an seiner schmalsten Stelle angetastet worden wäre, wollte Liekefedt wissen: „Wo sind noch Grünringe gefährdet?“ „Wir müssen etwas dafür tun, dass unsere Stadt das behält, was sie lebenswert macht“, fügte sie hinzu. Auch Dr. Robin Korte von den Grünen betonte die Bedeutung der Grünzüge und Frischluftschneisen für Münster.

Der Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen erwarte bei weiteren Planungen, die die Grünringe betreffen, eine Information, gab Frank Baumann anschließend der Verwaltung mit auf den Weg. Gerhard Joksch von den Grünen war bei der Vorbereitung auf die Sitzung ein Anachronismus aufgefallen: „In der Grünordnung ist noch die III. Nordtangente drin.“

Angesichts des Bauvorhabens am Moorhock in Kinderhaus hatte sich, wie berichtet, die Bürgerinitiative (BI) „Pro Grünring“ gebildet. Ihr geht es ums Prinzip: Ist erst mal ein Stück des Grünrings angetastet, befürchtet sie einen „Dammbruch“, einen „Domino-Effekt“. Grünringe und Grünzüge dienten dazu, die Stadtteile und die Innenstadt als Kaltluftschneise mit Frischluft zu versorgen, so die BI.