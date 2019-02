Sie gehören ganz sicher nicht zum alten Eisen, die Senioren der Gemeinde St. Marien und St. Josef. Das betonte nicht nur Friedrich Koepp in der Bütt, sondern das stellten die rund 110 Besucher des Seniorenkarnevals im Pfarrzentrum auch unter Beweis. Mit kräftigen „Helau“-Rufen starteten sie in die beliebte Sitzung, während ­Koepp die zahlreichen Aufgaben eines Seniors aufzählte.

„Der Seniorenkarneval in Kinderhaus hat eine lange Tradition“, erklärte Organisator und Moderator Werner Grandjean . Denn bereits zum 41. Mal steige die Feier, wieder einmal vor nahezu ausverkauftem Haus. „Besonders stolz sind wir darauf, dass das Programm komplett aus den eigenen Reihen organisiert wird“, betonte Grandjean. Und das hatte es auch in sich: Denn neben der Tanzgruppe „Lady Dance“ waren unter anderem auch die Wildecker Herzbuben zu Besuch. Auch „Anne aus Sprakel“ durfte nicht fehlen. Für den musikalischen Abschluss sorgte dann der Spielmannszug St. Wilhelmi Kinderhaus.

„ Karneval hat in Kinderhaus nicht nur eine lange Tradition, sondern er steht bei den Senioren auch für Frohsinn und Freude“, betonte Moderator Werner Grandjean. Man wolle so den Alltag unterbrechen. „Damals waren es die Vorsehungsschwestern, die den Karneval nach Kinderhaus gebracht haben und erfolgreich machten.“ Der Erfolg sei bis heute da.

Und so behielt Werner Grandjean am Ende recht. Denn schon zur Begrüßung hatte er das Motto der Narren betont: „So ein Karneval ist herrlich, so ein Faschingsfest ist schön.“