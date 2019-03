Die Mädels sind unglaublich stark

Die jungen Fußballerinnen des SC Westfalia Kinderhaus trainieren bei jedem Wetter – egal ob es kalt ist und nieselt oder ob die Sonne brezelt. Trainiert werden sie von Philipp Karnebeck, der seit einigen Jahren den Mädchenfußball des Vereins aufbaut.

Der Trainer gibt seine Anweisungen: „Jetzt alles noch einmal mit dem schwachen Fuß.” Auf dem Spielfeld laufen Mädchen in Trainingsleibchen herum und zeigen, wie man richtig mit dem Ball umgeht.

Der Frauenfußball wird beim SC Westfalia groß geschrieben und ist schon seit vielen Jahren ein Erfolgsmodell. So erfolgreich, dass die Spielerinnen gerade im Jugendbereich oft kaum noch passende Gegner finden.

Karnebeck bringt das sachlich auf den Punkt, während Torschüsse trainiert werden: „Westfalia ist schon seit 15 Jahren im Mädchenfußball aktiv. Seit sieben Jahren gibt es drei Teams, und seit fünf Jahren kann jede Altersgruppe besetzt werden.“ Karnebeck, der in seinem freiwilligen sozialen Jahr zu Westfalias Mädchenfußball gekommen ist, kann aktuell durchgehend von der U 7 bis zur U 11 für jeden Jahrgang eine Mannschaft stellen. „So groß ist das Inter­esse: Wir haben insgesamt um die 110 Mädels“, berichtet der Trainer.

Das ist etwas Besonderes. Während andere Vereine oft die fußballinteressierten Mädchen in den Jungenmannschaften unterbringen müssen, damit sie überhaupt trainieren können, ist das in Kinderhaus schon seit vielen Jahren anders.

Mehr noch: In der Rückrunde in diesem Jahr sollen gleich zwei Mannschaften, die U 9 und die U 11, im regulären Betrieb bei den Jungenmannschaften mitspielen. „Es ist ein Versuch, den wir starten. Es gab schon ein paar Spiele gegen die Jungs, und auch vereinsintern haben wir immer wieder gegeneinander gespielt, aber wir wollen es nun testen.“

Nur so komme man weiter. „Es ist einfach so, dass unsere Mädels unglaublich stark sind. Das liegt in erster Linie daran, dass sie bei Westfalia von klein auf die Möglichkeit haben, Fußball zu spielen.“ Da habe man natürlich einen großen Vorsprung gegenüber dem Gegner, der vielleicht erst seit Kurzem aktiv sei.

Karnebeck: „Über die Jahre wächst eine wirklich starke Mannschaft zusammen, die dann auch schon einmal ein Spiel mit 25:0 gewinnt.“ Doch dann mache ein Turnier eben wenig Sinn. „Man will ja etwas lernen und sich entwickeln, was so nicht möglich ist.“ Da sei es eine sinnvolle Alternative, gegen Jungenmannschaften anzutreten. Auch wenn sie anders spielten. „Man merkt schon einen Unterschied im Spielverhalten: Während bei den Mädels das Team im Vordergrund steht, geht es bei den Jungs eher körperbetont zu“, erklärt Karnebeck.

Doch auch der weibliche Nachwuchs weiß genau, was er will. Und er hat nicht unbedingt dieselbe Lieblingsmannschaft wie der Trainer, dessen Favorit Dortmund ist. Manche stehen eher auf Schalke. Karnebeck nimmt das gelassen: „Es ist ja toll, dass die Mädchen sich auch außerhalb des Platzes für den Sport interessieren.“