Bezirksbürgermeister Manfred Igelbrink hat in der Geschwister-Scholl-Realschule die Fotoausstellung „Alte Heimat – neue Heimat“ eröffnet. Zehn Schülerinnen und Schüler der Kinderhauser Schule mit einer aktuellen Migrationsgeschichte haben sich, wie berichtet, an dem Fotoprojekt „Eyeland: Heimat, Flucht und Fotografie“ beteiligt.

Zwei von ihnen, die Zwillinge Nour und Mohamed Othman, die aus Kamischli im Norden Syriens, ganz nahe an der türkischen Grenze stammen, sind von Eyeland vom 1. bis 3. April nach Berlin zum Finale, zum Foto-Fest, eingeladen worden.

Lehrerin Stefanie Riboni, die „Deutsch als Fremdsprache / Deutsch als Zweitsprache“ unterrichtet, regte ihre Schüler an, sich an dem Projekt des Vereins „Eyeland“ zu beteiligen, in dem junge Leute den Alltag von Flüchtlingen thematisieren. Die münsterische Künstlerin Yoana Tuzharova unterstützte die Schüler bei der Realisierung der Ausstellung. Das Fotoprojekt „Eyeland: Heimat, Flucht und Fotografie“ wird vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzen­trum durchgeführt und vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Mit ihren Handys zogen die Jugendlichen los und machten Fotos von ihrem Leben in der neuen Heimat Deutschland und reichten sie zusammen mit ihren alten Fotoerinnerungen ein.

Das Bundespresseamt suchte aus der Vielzahl von Einsendungen diejenigen Fotos aus, die ab dem 1. April im Hause ausgestellt werden. Danach soll die Foto-Ausstellung auf Wanderschaft durch ganz Deutschland gehen.